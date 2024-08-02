اليابان والفلبين تجريان أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

قالت القوات المسلحة الفلبينية إن الفلبين واليابان أجرتا أول مناورات عسكرية مشتركة لهما في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة، في أحدث تعاون بين الدول التي تتصدى لنزعة الصين الإقليمية.

وتأتي التدريبات، التي جرت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، في أعقاب تدريبات مماثلة بين مانيلا وواشنطن يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان إن 'هذا النشاط كان جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة'.

ووقعت الفلبين واليابان، الحليفتان للولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا عسكريا تاريخيا يسمح بنشر قوات على أراضي كل منهما.

وتطالب الصين بجزء كبير من أراضيها في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر للجزء الأكبر من تجارة شمال شرق آسيا مع بقية العالم، حيث تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضًا بالسيادة عليه.



واليابان، التي أعلنت العام الماضي عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية في خطوة تبتعد عن السلمية بعد الحرب، ليس لديها أي مطالبات بالممر المائي المزدحم.

لكن لديها نزاعًا بحريًا منفصلاً مع الصين في بحر الصين الشرقي، حيث واجه الجارتان مرارًا وتكرارًا.

وقالت وكالة فرانس برس إن التدريب الأخير، الذي شارك فيه سفينتان من كل جانب، شمل تمرين اتصالات ومناورات تكتيكية وتمرين تصويري.