الشباب والرياضة بالغربية تطلق الحملة القومية للتوعية بالشمول الرقمي بالمحلة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية ، فعاليات الحملة القومية للتوعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي لشهر أغسطس بقطاع شباب المحلة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ،وسعد ندي مسئول وحده الشمول المالي بوزاره الشباب والرياضة وإشراف ولاء محمود مدير المكتب الفني.

تهدف الحملة إلى توسيع نطاق الشمول المالي والرقمي بين الشباب في مصر من خلال تقديم المعلومات والخدمات ذات الصلة. و تسعى إلى تمكين الشباب وزيادة وعيهم بالمنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم وذلك وتنفذ بنادي بلدية المحلة ونادي الصيد الرياضي خلال الفترة من ١ وحتي ٣ أغسطس.

وتتضمن هذه الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للتوعيه بالخدمات والمنتجات الرقميه والشمول المالي خلال العام الحالي حيث يتم تنفيذ انشطه مختلفه منها (ندوات، عرض مسرحي، توزيع بورشور ) عن الشمول الرقمى والمالي

وزارة الشباب والرياضة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

كما أن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي،والتي تهدف إلي تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم.