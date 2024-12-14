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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية فندق الأهرامات الثلاثة

محكمة
محكمة
أحمد مهدي
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمود عبد القادر على سعد في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 1 فبراير المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة 6 متهمين بالاعدام شنقا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وإلزامتهم المصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

الهجوم الإرهابي جنايات الجيزة الأهرامات الثلاثة محاكم بدر

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