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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تعرف على طريقة عمل كيك الحليب

كيك الحليب
كيك الحليب
نهى هجرس
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كيك الحليب من الوصفات البسيطة والمميزة، ويمكن تحضير كيك الحليب بالعديد من الوصفات المميزة واللذيذة

إليكِ طريقة بسيطة لعمل كيك الحليب:

مكونات كيك الحليب

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

3 بيضات.

1/2 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.
 

طريقة تحضير كيك الحليب

1. تحضير الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

2. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح.

3. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا، ثم أضيفي الزيت والفانيليا واخفقي مرة أخرى.

4. إضافة الحليب: أضيفي الحليب إلى الخليط السائل واخلطي جيدًا.

5. دمج المكونات: أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التحريك المستمر حتى تمتزج جميع المكونات.

6. خبز الكيك: صبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك

7. التقديم: بعد أن يبرد الكيك قليلاً، قومي بتقطيعه وتقديمه.

كيك حليب كيك الحليب طريقة تحضير كيك الحليب مكونات كيك الحليب

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