تعرف على طريقة عمل كيك الحليب

كيك الحليب من الوصفات البسيطة والمميزة، ويمكن تحضير كيك الحليب بالعديد من الوصفات المميزة واللذيذة

إليكِ طريقة بسيطة لعمل كيك الحليب:

مكونات كيك الحليب

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

3 بيضات.

1/2 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.



طريقة تحضير كيك الحليب

1. تحضير الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

2. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح.

3. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا، ثم أضيفي الزيت والفانيليا واخفقي مرة أخرى.

4. إضافة الحليب: أضيفي الحليب إلى الخليط السائل واخلطي جيدًا.

5. دمج المكونات: أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التحريك المستمر حتى تمتزج جميع المكونات.

6. خبز الكيك: صبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك

7. التقديم: بعد أن يبرد الكيك قليلاً، قومي بتقطيعه وتقديمه.