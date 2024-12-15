تعرف على طريقة عمل كيك الحليب

كيك الحليب من الوصفات البسيطة والمميزة، ويمكن تحضير كيك الحليب بالعديد من الوصفات المميزة واللذيذة
إليكِ طريقة بسيطة لعمل كيك الحليب:
مكونات كيك الحليب
2 كوب دقيق.
1 كوب سكر.
1 كوب حليب.
3 بيضات.
1/2 كوب زيت نباتي.
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.
رشة ملح.
طريقة تحضير كيك الحليب
1. تحضير الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
2. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح.
3. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا، ثم أضيفي الزيت والفانيليا واخفقي مرة أخرى.
4. إضافة الحليب: أضيفي الحليب إلى الخليط السائل واخلطي جيدًا.
5. دمج المكونات: أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التحريك المستمر حتى تمتزج جميع المكونات.
6. خبز الكيك: صبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك
7. التقديم: بعد أن يبرد الكيك قليلاً، قومي بتقطيعه وتقديمه.