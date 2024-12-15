قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي عاجل بشأن سيارات ذوي الهمم
بـ 450 ألف جنيه.. طرح لوحة جديدة بمزاد المرور
وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
وفاة والدة عصام الحضري بعد صراع مع المرض
ليلة بكى فيها "الأحمر"| خسارة الأهلي بعيون أساطير الفريق: “تغييرة” وسام و"الدكة" علامة استفهام!
مش في حالته.. شوبير يعلق على أداء كهربا بعد الهزيمة من باتشوكا
أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
إعلام إسرائيلي: ترامب ونتنياهو ناقشا الليلة الماضية التطورات في سوريا وإيران وغزة
مهيب عبد الهادي يكشف عن شروط ميكالي لتدريب الزمالك
امشي لو عاوز.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد الشناوي
أقل من المعدل .. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة في هذا الموعد
مسئولون أمريكيون يكشفون خطوة «ترامب» في سوريا حول المواقع العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»

وزير المالبة والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
وزير المالبة والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
محمد يحيي
×

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.  

قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.

قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.

أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.

أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المالية الضرائب الخدمات الضريبية التسهيلات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

أمطار

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

الأموال

هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

نبيل الحلفاوي

فقد الوعي | تطور مفاجئ في حالة نبيل الحلفاوي الصحية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي

أرماندو مارتينيز

فيلم سينمائي.. رئيس باتشوكا في أول تصريح له بعد الفوز على الأهلي|ماذا قال؟

كهربا

هل أفسد كهربا ترتيب الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا؟.. إعلامي يكشف

ترشيحاتنا

النائب العام

النائب العام يفتتح دورة المعايشة التدريبية الأولى لمفتشي وزارة الأوقاف

دراجة نارية

مصرع سيدة مسنة صدمتها دراجة نارية بطريق قنا السريع

المستشار محمد السعيد الشربيني

مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية.. اليوم

بالصور

بفستان مجسم.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

القرع يحمى من أخطر الأمراض العصرية ويقوى النظر

القرع
القرع
القرع

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: سباق الذكاء الاصطناعي وتحذير أخير

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مصر.. كوبنهاجن.. أوسلو.. دبلن

المزيد