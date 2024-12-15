قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السويسري كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك
41 ألف عسكري و241 دبابة خسائر الأوكرانيين بمحور كورسك
آخر منشور لنبيل الحلفاوي قبل وفاته بأيام على «إكس»
“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف
بعد وفاة نبيل الحلفاوي .. تفاصيل مرض أيامه الأخيرة
رسميا.. إسرائيل تقدم استئنافا بالجنائية الدولية ضد مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
وزير المالية: خفض الدين الخارجي لمؤسسات الدولة إلي 79 مليار دولار
وفاة نبيل الحلفاوي.. قبطان "إكس" الذي عشق نسر الأهلي وامتنع عن الظهور الإعلامي
وفاة الفنان نبيل الحلفاوي..تشييع الجثمان بعد العشاء بمسجد الشرطة بزايد
بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب
ربنا استجاب له.. أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تكشف عن آخر أمنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

طيبًا ودودا .. إبراهيم فابق ينعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثره

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
منار نور
×

نعى الإعلامي إبراهيم فايق الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم  بعد وعكة صحية، وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏الله يرحمك يا أ/ نبيل.. كنت قريبا من الكل.. طيبا ودودا.. أحببتك كفنان مصري مبدع ومحترم وكنت متابعا جيدا لما تكتب على تويتر من أراء سلسة وسهلة.. تناقشت في الكرة كما لم يتناقش أحد بمحبة وهدوء.. رحمة الله عليك.

‏هتوحشنا أووي.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يغفر لك ويثبتك ويرزق محبيك الصبر. ".

موعد جنازة نبيل الحلفاوي 

وتوفى قبل قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وسيتم تشييع  الجثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء».

نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي الاهلي ابراهيم فابق موعد جنازة نبيل الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

أمطار

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

كهربا

هل أفسد كهربا ترتيب الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا؟.. إعلامي يكشف

سعر الذهب

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إجازة نصف العام 2025 بالمدارس |هل غيرت التعليم موعدها ومدتها؟..قرارات نهائية

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جداول امتحانات الترم الأول 2025 «ابتدائي وإعدادي وثانوي» | تفاصيل عاجلة

إبراهيم فايق

بنفس الترتيب.. إبراهيم فايق يكشف من وضع قائمة مُسددي ركلات الترجيح بالأهلي

ترشيحاتنا

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

إجازة 3 أيام متتالية للمدارس وموظفي القطاعين العام والخاص

الدكتور خالد عبدالغفار

154مليونًا و77 ألفًا و255 خدمة.. وزير الصحة يعلن حصاد المبادرة الرئاسية «بداية»

الصحة الإنجابية

اليوم.. «الصحة» تطلق حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات

بالصور

بالبيجامة الحمرا .. منة فضالي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

بفستان مجسم.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: سباق الذكاء الاصطناعي وتحذير أخير

المزيد