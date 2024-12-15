طيبًا ودودا .. إبراهيم فابق ينعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثره

نعى الإعلامي إبراهيم فايق الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم بعد وعكة صحية، وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏الله يرحمك يا أ/ نبيل.. كنت قريبا من الكل.. طيبا ودودا.. أحببتك كفنان مصري مبدع ومحترم وكنت متابعا جيدا لما تكتب على تويتر من أراء سلسة وسهلة.. تناقشت في الكرة كما لم يتناقش أحد بمحبة وهدوء.. رحمة الله عليك.

‏هتوحشنا أووي.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يغفر لك ويثبتك ويرزق محبيك الصبر. ".

موعد جنازة نبيل الحلفاوي

وتوفى قبل قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء».