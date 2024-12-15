حلمي النمنم: أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية؛ بسبب اشتعال المنطقة في أذرع عدة سواء في لبنان أو سوريا أو إيران أو السودان وغيرها.

وأضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما جرى في سوريا هو جزء من مخطط للمنطقة بالكامل بدء في 7 أكتوبر 2023.

أوضح أن منذ 7 أكتوبر أجرى الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على سوريا، ما يعني أن هناك ضعف لدى السلاح المضاد السوري، مشيرا إلى أن التاريخ يقول إن ما حدث في سوريا كان مخطط له من قبل الغرب بإدارة أمريكية.

