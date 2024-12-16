ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي، يوم الجمعة الماضي.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه مصنوع من القماش الشيفون ذات اللون البينك الذي لا يحمل أي تطريزات.

علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا على فستان شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي، قائلا: "الفستان عادي وقديم... بس حبيته عليها لانها واخيرا طلعت من ستايل العبايات اللي كانت تلبسها مؤخرا وطلعت من اللوكات الكئيبة وراحت للوك فرفوش وفريش وكيوت".

وتابع: "اكيد بالمرات الجاية لازمها ستايلست شاطر يختارلها الاطلالات المناسبة لجسمها وتكون منسقة صح… شعرها ومكياجها حلوين… بعطيها 7/10 لانها بلشت تطلع من الستايل الممل".

