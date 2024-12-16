هاني شاكر يحيي حفل ليلة رأس السنة في لبنان

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة فى لبنان، ومن المفترض أن يقدم حفلته داخل seaside arina بمشاركة نادر الأتات ومعين الشريف.





ويشدو هانى شاكر بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهور فى دبى ولعل من ابرز هذه الأغانى احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى ، بحبك يالبنان التى قدمها باللهجة اللبنانية حنعيش، حمل الليالى ، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة ، ماتهدديش، خايف مره، حبك نار ،لسه بتسألى، على الضحكاية.

ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل”

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

أحدث أغاني هاني شاكر “انسى اللي خان”

طرح هاني شاكر مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.