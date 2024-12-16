أحمد حسن ناعيا نبيل الحلفاوي: علمني حاجات كثيرة جدا

نعى المخرج أحمد حسن الفنان نبيل الحلفاوي "القبطان" الذي وافته المنية أول أمس.

وقال أحمد حسن فى لقاء خاص لـ صدى البلد: "خالص عزائي في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي

انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف أحمد حسن: علمني حاجات كثيرة جدا في المهنة، إنسان عظيم وفنان عظيم ومبدع".



كان الفنان نبيل الحلفاوي، تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.