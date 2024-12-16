أشد التقلبات الشتوية.. هل يصل تأثير نوة الفيضة الصغرى للقاهرة؟

تعد نوة الفيضة الصغرى من أشد النوات التي تضرب محافظة الإسكندرية سنويا، إذ تتميز بتقلبات جوية حادة واضطراب في حالة البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية في المدينة، وفي هذا العام من المتوقع أن تبدأ هذه النوة يوم الثلاثاء، لتستمر على مدار 48 ساعة، مما يعيد إلى الأذهان تأثيراتها القوية على السواحل المصرية.

وتعتبر نوة الفيضة الصغرى 2024 واحدة من أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية في فصل الشتاء، حيث تتسم بتقلبات جوية شديدة تشمل هطول الأمطار الغزيرة، العواصف الرعدية، والرياح القوية التي قد تصل إلى حد العواصف، كما يصاحبها اضطراب في حالة البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل تهديدًا للسفن والملاحة البحرية.

وتؤثر هذه النوة بشكل كبير على العديد من المحافظات الساحلية الواقعة شمال الوجه البحري، بما في ذلك السواحل الشرقية والغربية للبلاد، حيث يتوقع أن تشمل حالة عدم الاستقرار مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الدلتا، وصولا إلى القاهرة والجيزة، كما أن هذه الظاهرة تتسبب في حالة من التأهب القصوى لدى السلطات المحلية لمواجهة التحديات الناتجة عنها.

وفي ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يبدأ الطقس في التحول اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع بدء تأثيرات نوة الفيضة الصغرى، وتشير التقارير إلى حدوث ارتفاع في سرعة الرياح، مع احتمال هطول أمطار غزيرة قد تترافق مع عواصف رعدية، خاصة على المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأربعاء، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية من قبل المواطنين والسلطات المحلية، وتعتبر محافظة الإسكندرية، التي تقع على البحر المتوسط، من أكثر المدن التي تتأثر بهذه النوة.

ومن أبرز التأثيرات المنتظرة:

الطقس السيئ : من المتوقع أن تشهد الإسكندرية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث تجمعات مائية في الشوارع.

الرياح القوية : يتوقع أن تزداد سرعة الرياح خلال النوة، مما قد يؤثر على حركة النقل، خاصة في المناطق الساحلية، حيث قد تؤدي الرياح إلى تعطيل حركة الموانئ والسفن.

الاضطراب في حركة الملاحة البحرية : حالة البحر ستكون شديدة الاضطراب، مما يعرض السفن الصغيرة والكبيرة لمخاطر كبيرة في المياه.

وفي ظل هذه التوقعات، قامت السلطات المحلية في الإسكندرية بتطبيق عدة إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين والحد من الأضرار المحتملة، يتم إغلاق موانئ الإسكندرية أمام حركة السفن الصغيرة والمتوسطة لضمان السلامة.

كما يتم نقل المواطنين في المناطق المعرضة للفيضانات، وبالفعل تم اتخاذ تدابير خاصة في المناطق المنخفضة لضمان نقل المواطنين بشكل آمن في حال حدوث فيضانات، ويتم تنبيه سائقي السيارات، حيث أنه تم إصدار تحذيرات للسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الطقس السيء، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية.

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى

أما عن سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، فيرجع ذلك إلى أن البحر المتوسط يفيض خلالها، وتعلو أمواجه على نحو كبير، يتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق.

والجدير بالذكر، أن نوة الفيضة الصغرى 2024 تمثل تحديا كبيرا لمحافظة الإسكندرية، حيث تتطلب الاستعداد التام من جميع الجهات المختصة لضمان تقليل الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة الجوية، ومن المهم أن يتعاون المواطنون مع السلطات المحلية ويأخذوا الحيطة في التعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وسوف نرصد لكم أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الصغرى 2024، والتي جاءت كالتالي: