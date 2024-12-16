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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

10 فوائد لاستخدام زيت الزيتون.. كيف تكتشف غشه؟

معهد تكنولوجيا الأغذية
معهد تكنولوجيا الأغذية
شيماء مجدي
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 نظم معهد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا في مجال "جودة زيت الزيتون وتقنيات الكشف عن غش زيت الزيتون " لصالح عدد من المستثمرين والعاملين في مجال إنتاج زيت الزيتون وأصحاب مزارع الزيتون يتأتى هذا بناء عن توجيهات الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتقديم الدعم الفني لهذا القطاع الحيوي وتحت رعاية الدكتورعادل عد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أشار ا.د/ شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إلى أن مصر تتميز بزراعة أصناف عديدة من الزيتون منها أصناف زيتية وهي حجمها متوسط تتراوح نسبة زيت بها من 15 - 20% وأصناف غير زيتية حجمها كبير تصلح للتناول على المائدة وتحتوي على نسبة زيت أقل من 15% , أصناف أخرى ثنائية الغرض تجمع بين صفات الاصناف السابقة وتحتوي على نسبة زيت بين 15 - 20%.

يأتى ذلك استمرارا للنشاط التدريبي لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ودوره الخدمي في تطوير التصنيع الغذائي بنقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي لتحسين قدراتهم الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

  زيت الزيتون هو العصير الناتج فقط من استخلاص ثمار اشجار الزيتون فى مرحلة النضج المناسبة بالطرق الميكانيكية أو الطبيعية تحت ظروف معينة من الحرارة والتي لا تؤدى الى حدوث تغييرات في خواص الزيت، دون التعرض لأي معاملات كيميائية او حرارية وله العديد من الاستخدامات فى مجال الطب والصيدلة والطبخ وفى صناعة الصابون.

 زيت الزيتون يستهلك بكثرة لأنه غذاء صحي غنى بالدهون المفيدة والفيتامينات حيث يؤدى استهلاك زيت الزيتون إلى خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL-cholesterol وبالتالي يقلل من حدوث أمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الأمراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الاوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة. 

فوائد زيت الزيتون

كما أن زيت الزيتون مفيد فى علاج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية والجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لاسيما الربو وقرح الجلد والهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات.

من جانبه أكد د/ عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن نتيجة لاحتواء زيت الزيتون على مضادات اكسده طبيعية مثل البولي فينولات والتوكوفيرولات والتي تقوم بربط الشقوق الحرة، حيث أن تراكمها يؤدى إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامه لها تأثير فى احداث امراض سرطانية فبالتالى زيت الزيتون يمنع تكوين تلك الأمراض بالإضافة لحماية الزيت من التأكسد.

 كما أن زيت الزيت له تأثير مضاد لنمو البكتريا والفطريات والطفيليات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وتقوية جهاز المناعة، يهدف البرنامج التدريبي الى نقل الخبرات للعاملين فى مجال تصنيع زيت زيتون لرفع كفاءتهم الإنتاجية من خلال تدريبهم على التكنولوجيا الحديثة المتبعة فى الاستخلاص والتعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودته وكيفية الحكم على جودة زيت الزيتون حسيا والتعرف على تقنيات الكشف عن غش زيت الزيتون مثل  تفريد الاحماض الدهنية باستخدام جهاز GC -نسبة الاسكوالين باستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافى -وضع الحمض الدهنى داخل التراى جلسرايد فى الوضع بيتا ونسبته ونوعه وال ECN42 - الكشف عن مركبات اريثرودايول -  نسبة الاستيرولات الكلية والبيتا سيتوستيرول - -    الكشف باستخدام جهاز FTIR-spectroscopy - -    تقدير K230  و K270  و k ∆ باستخدام UV-Spectroyscopy.

وزير الزراعة الزراعة الزيتون زيت الزيتون انتاج زيت الزيتون مزارع الزيتون

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