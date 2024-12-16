المشدد 7 سنوات للمتهمة باحتجاز وإنهاء حياة طفل بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لربة منزل لاتهامها باحتجاز وتعذيب وقتل طفل من زوجة شقيقها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وأحالت النيابة العامة المتهمة: بسمة.م.ف.ص- السن 26 – ربة منزل - العنوان : عرب العيايدة مركز الخانكة – في القضية رقم ٢٤٣ لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ١٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها - لأنها في يوم ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه مدحت حسن علاء قاسم زكي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، وكان ذلك بأن وجهت له عدة ضربات بأداة إعتداء " عصا " استقرت برأسه وأماكن متفرقة من جسده كما قامت برطم رأسه بحائط - بنية إزهاق روحه - فاحدثت إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.