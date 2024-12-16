محافظ الشرقية يترأس لجان اختبار شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن معايير تجديد شغل الوظائف القيادية تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال ترأسه لجنتي إختبار تجديد شغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ ومدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشؤون الصحية

وأوضح محافظ الشرقية أن اختبارات تجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تفعيلا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الاختبارات محمد نعمه كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والسيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتورة ميساء عبد الله خبير في مجال الوظيفة بجامعة الزقازيق.