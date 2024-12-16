أحمد موسى: نتنياهو كشف عن خططه بشأن الوضع في سوريا والمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، كشف عن خططه بشأن الوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام، موضحًا أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث أكد الأخير أنه إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين قبل20 يناير المقبل، فإن الشرق الأوسط سيشهد أوضاعًا بالغة الصعوبة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت لأول مرة منذ أكثر من عقد بقصف مدينة طرطوس السورية، وهو القصف الذي وصفه بأنه كان بمثابة زلزال ضرب المدينة.

وتابع أن نتنياهو تحدث عن الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن لبنان وسوريا لم يعودا كما كانتا في السابق، وأن إسرائيل تشن حاليًا هجومًا واسعًا على مراكز الجيش السوري في مختلف المدن السورية.