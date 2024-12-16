تشريعية الشيوخ: الأوضاع الحالية في المنطقة تخلق نوعا من القلق المرتبط بالحرص

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يكن متوقعًا من قبل أي احد، حيث تجاوز الحضور 60% لأول مرة، وهذا سببه شعور الشعب بالخطر الشديد، خاصة مع الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري صاحب حضارة وتاريخه ضارب في أعماق التاريخ إلى ما لا نهاية.



وأضاف"العناني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الإثنين، أن الأوضاع الحالية في المنطقة تخلق نوعًا من القلق المرتبط بالحرص لدى الشعب المصري، وهذا يستدعي مزيجًا من الجهد، من أجل التأكيد على هذه المعاني.



ولفت إلى أن المنطقة تمر بمرحلة كبيرة من الخطر في ظل التهاب المنطقة، ومن الضروري أن يتكاتف الجميع، مضيفًا أن الكل مطالب بالعمل على توعية المواطن بخطورة الوضع في المنطقة ، لكي نمر من هذه الازمة على خير.



ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة جيدة للأحزاب لكي تثبت نفسها، مضيفًا أن الأحزاب تسعى جاهدة بمزيد من الجهد والنزول إلى الشارع، من أجل تجهيز العناصر إلى الانتخابات المقبلة.

