الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشأة للقيادة والسيطرة الحوثية في صنعاء

أعلن الجيش الأمريكي أنّه شنّ، الإثنين، غارة جوية ضدّ منشأة قيادة وسيطرة في صنعاء تابعة للحوثيين المدعومين من إيران والذين يواصلون استهداف حركة الملاحة البحرية انطلاقا من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إنّها نفّذت "غارة جوية دقيقة ضد منشأة قيادة وسيطرة رئيسية يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل الأراضي التي يسيطرون عليها في صنعاء باليمن".



وأضافت سنتكوم في بيانها أنّ "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق العمليات الحوثية، مثل هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".