بسبب كسر في الخط الرئيسي.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسيوط الجديدة

انقطعت مياه الشرب عن مدينة أسيوط الجديدة بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي لمياه الشرب المغذي لمختلف خطوط المدينة.



وقال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة انه حدث كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بمدينة أسيوط الجديدة المغذي لمختلف الخطوط الفرعية مما تسبب في قطع مياه الشرب .



وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة انه على الفور انتقل إلى موقع الكسر وتم أعمال الحفر والوصول لمكان الكسر وجاري أعمال إصلاح الخط لعودة المياه إلى طبيعتها بمختلف مناطق المدينة خلال ساعات .



وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة انه تم الدفع بسيارات مياه نقية بمنطقة إسكان الشباب بجوار المسجد و موقف سيارات الرحاب و 42 عمارة " عماير محلب " و منطقة ابني بيتك 2 و منطقة شمال الجامعة لحين عودة المياه .