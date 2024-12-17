انتى حولة وحروفك مش باينة.. انتقادات لـ مني زكي في بدايتها الفنية

كشفت النجمة منى زكي عن بعض المواقف الصعبة التي واجهتها في بدايات مشوارها الفني، وذلك علر تصريحات تلفزيونية، مؤكدة أنها واجهت انتقادات حادة في لداية مشوارها الفني ، وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: “في بدايتي قالولي إنتي حولة وحروفك مش باينة، هتمثلي إزاي؟”، لكنها لم تتأثر بهذه الانتقادات وقررت العمل على تطوير نفسها: “ماخدتهاش كإهانة، كنت عارفة إني لازم أشتغل على نفسي”.

وتحدثت منى زكي أيضًا عن معاناتها مع الاكتئاب، حيث أكدت أنها مرت بفترات صعبة عزلت فيها نفسها لفترات طويلة: “دخلت في حالات اكتئاب عديدة، وقعدت كتير في بيتي”، مشيرة إلى أن دعم أسرتها كان السبب الرئيسي في تجاوزها لهذه المرحلة: “عديت من الاكتئاب بسبب أولادي وجوزي وعيلتي”.



وفي سياق آخر، عبّرت منى عن فخرها بتكريمها مؤخرًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، قائلة: “سعيدة وفخورة جدًا بالتكريم، ولما تبقى عارف قيمة الفن وبتشوف بلد زي السعودية بتاخد خطوات كبيرة في المجال ده بالسرعة والإتقان ده، بتحس بالفخر”.

كما تحدثت منى زكي عن أهمية عملها وحبها للفن المصري، قائلة: “مصر هي اللي علمتني الفن وحببته فيا، وأهم ما يميز الشخص هو عمله”، وأضافت أن النجاح لا يقتصر فقط على التميز في الفن، لأن المصريين مبدعون في مجالات متعددة.

واكملت منى حديثها عن بداياتها الفنية، حيث كشفت عن أول فيلم قدمته في مشوارها الفني: “أول فيلم ليا كان القتل اللذيذ مع المخرج أشرف فهمي، وبعدها اتعاملت مع أحمد زكي وكان فنان عظيم وعاوز يموت قدام الكاميرا”. وأشادت بالسندريلا سعاد حسني، قائلة: “محدش ما بيحبش سعاد حسني”، كما تحدثت عن المخرج هاني خليفة: “مخرج مميز جدًا وبيفهم في الورق”.

على الجانب الآخر، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد “الست”، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتجسد منى شخصيتها في العمل، الذي يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



عبرت منى زكي عن حماسها لهذا المشروع الضخم الذي يسلط الضوء على مسيرة أم كلثوم الفنية، مؤكدة أن العمل يُعد خطوة كبيرة في مشوارها الفني.