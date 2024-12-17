مجانا.. الكشف على 1020 مواطنا خلال قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد بدران، عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، حيث انطلقت قافلة طبية مجانية بعزبة حيزة بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ٨ عيادات تخصصية وثلاث سيارات خدمية ، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٠٢٠ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٣ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء ١٨١ تحليلا بمعمل الدم و١٩ تحليلا بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ١٥ حالة بالأشعة و١٦ حالة بالسونار ، وفحص ١٠٧ حالات ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٨ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ٨١ مواطنا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.