سبوتنيك: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق ريف دمشق

كشف مصادر لوكالة "سبوتنيك" الروسية يوم الأربعاء، أن المنطقة الساحلية والوسطى وريف دمشق بسوريا، تشهد تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

وأمس الثلاثاء، أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة وقائد جبهة تحرير الشام المسلحة أحمد الشرع، أن القيادة الجديدة لن تسمح لسوريا بأن تصبح نقطة انطلاق لهجمات على إسرائيل أو دول أخرى.

قال الشرع، الذي كان في السابق كنيته أبو محمد الجولاني، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه ينبغي على إسرائيل التوقف عن قصف سوريا والانسحاب من المنطقة العازلة الحدودية التي استولت عليها بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وتابع الشرع بالقول إن “تبرير إسرائيل كان وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، لذلك قد تلاشى هذا التبرير".