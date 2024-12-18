ضياء رشوان: أي تغيرات في سوريا تؤثر على المنطقة بالكامل

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن أي تغيرات في سوريا تؤثر على المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن ما حدث في سوريا على مدار السنوات الأخيرة، ساهم في تدهور الأوضاع في الدولة السورية.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن سوريا سقطت بشكل غريب، وبسرعة لم يتخيلها أحد بما فيهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدا أن الجيش السوري سقط أمام الجماعات المسلحة الأرهابية.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن إسرائيل كان لها تحركات داخل الأراضي السورية بعد سقوط النظام السوري، وهو ما يدل على أن إسرائيل لها مصالح والسيطرة على الجولان.