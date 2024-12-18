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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ دمياط: نعمل جميعا كفريق عمل واحد لخلق منظومة عمل منضبطة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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اجتمع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمناقشة عدد من ملفات العمل،  وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وفى مستهل الاجتماع،، أشار " محافظ دمياط " إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة كافة الأعمال و تذليل أية معوقات تواجه المنظومة ، مما يساهم فى الدفع بمعدلات العمل بجميع الملفات ، مؤكدًا على أهمية الدور الذى يقومون به لإدارة ملفات حيوية و رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للوائح والقوانين.

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن ، مشيرًا الى أهمية الاطلاع بشكل جيد الى اللوائح المُنظمة للملف ، و التيسرات التى تقدمها الدولة للمواطنين، فى هذا الخصوص،  ووجه بضرورة الإسراع باجراءات العمل بهذا الملف مشددًا على التصدى لأى مخالفات للبناء وازالتها فى المهد  ، وناقش " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه منظومة العمل بها بالوحدات المحلية،  وآليات تخطيها و توفير الامكانيات والكوادر البشرية والاحتياجات اللازمة لإنجاز المهام ..

وخلال مناقشته مع مديرى الإدارات،، نوه " المحافظ " الى أهمية التكاتف والتنسيق و بذل أقصى الجهود ، والمتابعة الميدانية و تطوير منظومة العمل ، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات،  مؤكدًا أننا جميعاً فريق واحد يعمل على خلق منظومة عمل منضبطة.

دمياط محافظ دمياط التصالح مع المخالفات

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