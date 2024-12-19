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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

شاهد.. تطور عاجل في الإصابة المرعبة لـ حارس باريس سان جيرمان

حارس مرمى باريس سان جيرمان
حارس مرمى باريس سان جيرمان
عادل نصار
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شهدت مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وموناكو ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي إصابة حارس مرمى باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما، إصابة خطيرة، مما أثار قلق الجماهير رغم فوز فريقهم بنتيجة 4-2.

تفاصيل الإصابة حارس باريس سان جيرمان

في الشوط الأول، تعرض دوناروما لاصطدام عنيف مع أحد لاعبي موناكو، أدى إلى إصابة مباشرة في الوجه. ورغم محاولاته مواصلة اللعب، اضطر الحارس الإيطالي لمغادرة الملعب في الدقيقة 22 متألمًا، ليحل محله الحارس البديل ماتفي سافونوف.

حارس باريس 

تصريح رسمي من النادي 

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا أكد فيه أن دوناروما سيعود مع الفريق إلى باريس بعد المباراة، حيث أُصيب بجروح متعددة في الوجه وسيخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد حالته. البيان أشار أيضًا إلى حاجة الحارس للراحة لبضعة أيام، مما يضع مشاركته في المباريات القادمة موضع شك.

صور تكشف حجم الإصابة 

تداولت وسائل الإعلام صورًا تُظهر آثار الجروح البالغة التي تعرض لها دوناروما، بما في ذلك وجود غرز واضحة في وجهه، مما يُبرز مدى خطورة الحادثة.

حارس باريس

فوز بطعم المرارة 

رغم الفوز الكبير الذي حققه باريس سان جيرمان، إلا أن إصابة دوناروما ألقت بظلالها على فرحة الجماهير، ويبدو أن الفريق سيواجه تحديات إضافية في الحفاظ على مستواه العالي وسط غياب حارسه الأساسي.

حارس باريس

هذه الإصابة تأتي في وقت حساس للفريق، الذي يسعى لتحقيق المزيد من النجاحات في الدوري الفرنسي، لكن إصابة نجم كبير مثل دوناروما تشكل ضربة قد تؤثر على طموحات النادي في المرحلة المقبلة.

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