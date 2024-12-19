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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فيديو جراف

رامي إمام يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وإمكانية عودته للفن

عودة الزعيم عادل إمام
عودة الزعيم عادل إمام
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كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل جاء ذلك خلال حواره في برنامج ET بالعربي، حيث أوضح أن الشائعات حول مرض الزعيم أصبحت أمرًا معتادًا للعائلة منذ سنوات طويلة.


 

وقال رامي: “نحن متعودون على الشائعات، لكنها لا تؤثر فينا. عادل إمام بخير ويستمتع بوقته مع أحفاده، ورغم أنه يتابع ما يُكتب عنه، إلا أنه متفهم طبيعة الحب الكبير من جمهوره.”


 

أما عن إمكانية عودة الزعيم إلى الساحة الفنية، أكد رامي أن ذلك يعتمد على العمل المعروض عليه، قائلاً: “والدي مستعد للعودة، لكنه لا يريد التواجد لمجرد التواجد. إذا وُجد عمل مناسب، فسيظهر مجددًا على الشاشة.”


 

من جانبه، طمأن الفنان محمد إمام الجمهور على صحة والده، مؤكدًا أنه بخير تمامًا. فيما وصفت الفنانة يسرا عادل إمام بأنه “أسطورة لن تتكرر”، مشيرة إلى أنه قدم للفن ما يقرب من 50 عامًا من الإبداع، ومن حقه الآن الاستمتاع بحياته مع أسرته.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الفنانة يسرا الفنان عادل إمام عودة عادل إمام الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام

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