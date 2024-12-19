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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أخبار الفن| كاظم الساهر يشعل حفل السعودية.. تغريدة في حساب نبيل الحلفاوي تحزن جمهوره

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج
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نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: كاظم الساهر يشعل حفل السعودية، تعليق أسرة نبيل الحلفاوي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تفاصيل حفل جنات وبهاء سلطان في بداية عام 2025

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات، لإحياء حفلاً غنائيًا، تحت شعار «اليوم الذهبي»، في حديقة الأسرة بمنطقة التجمع، حيث يلتقيان بجمهورهما في واحدة من أبرز حفلات بداية العام الجديد 2025.

سلام على رافديك.. كاظم الساهر يغني للعراق بحفل السعودية

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، ضمن سلسلة حفلات مهرجان بين ثقافتين هناك.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني بموسم الرياض وشروط الدخول

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، بموسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص.

بكاء وتأثر زوجة الراحل محمد رحيم في حفل تكريمه

حرصت  آنوسة كوتة أرملة الراحل محمد رحيم أن تكون  أول الحاضرين لحفل تكريمه بالأوبرا المصرية، ودخلت آنوسة كوتة في حالة في البكاء الشديد.

تغريدة حساب نبيل الحلفاوي عبر X تحزن متابعيه.. ويوجهون طلبا لأسرته

كتبت أسرة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع X، بعد أيام من وفاته وتلقي العزاء فيه.

الأوبرا تكشف عن سهرات الكريسماس

تستمر الثقافة المصرية فى إحتفالاتها بالكريسماس حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم رشدى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٢٠ ديسمبر بالمسرح الصغير .

ماجد المهندس يجري بروفاته استعدادا لحفل الغد بموسم الرياض

أجرى الفنان ماجد المهندس، بروفته الأولى ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، استعدادا لحفل موسم الرياض، غدا الجمعة 20 ديسمبر.

أنا وليلى.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في السعودية

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين.

أيوه.. مايا دياب تحيي حفلا ساهرا في إسطنبول

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا في مدينة اسطنبول التركية، ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر.

عمرو مصطفى يكشف لصدى البلد عن مشروعات عمل لم تنفذ بسبب رحيل محمد رحيم

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة خاصة إلى الفنان الراحل محمد رحيم ، بعد سنوات العمل والصداقة التي جمعتهما.

عمرو مصطفى يكشف لصدى البلد عن مشروعات عمل لم تنفذ بسبب رحيل محمد رحيم

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة خاصة إلى الفنان الراحل محمد رحيم ، بعد سنوات العمل والصداقة التي جمعتهما.

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