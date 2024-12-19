أخبار الفن| كاظم الساهر يشعل حفل السعودية.. تغريدة في حساب نبيل الحلفاوي تحزن جمهوره

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: كاظم الساهر يشعل حفل السعودية، تعليق أسرة نبيل الحلفاوي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات، لإحياء حفلاً غنائيًا، تحت شعار «اليوم الذهبي»، في حديقة الأسرة بمنطقة التجمع، حيث يلتقيان بجمهورهما في واحدة من أبرز حفلات بداية العام الجديد 2025.

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، ضمن سلسلة حفلات مهرجان بين ثقافتين هناك.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، بموسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص.

حرصت آنوسة كوتة أرملة الراحل محمد رحيم أن تكون أول الحاضرين لحفل تكريمه بالأوبرا المصرية، ودخلت آنوسة كوتة في حالة في البكاء الشديد.

كتبت أسرة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع X، بعد أيام من وفاته وتلقي العزاء فيه.

تستمر الثقافة المصرية فى إحتفالاتها بالكريسماس حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم رشدى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٢٠ ديسمبر بالمسرح الصغير .

أجرى الفنان ماجد المهندس، بروفته الأولى ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، استعدادا لحفل موسم الرياض، غدا الجمعة 20 ديسمبر.

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين.

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا في مدينة اسطنبول التركية، ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر.

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة خاصة إلى الفنان الراحل محمد رحيم ، بعد سنوات العمل والصداقة التي جمعتهما.

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة خاصة إلى الفنان الراحل محمد رحيم ، بعد سنوات العمل والصداقة التي جمعتهما.