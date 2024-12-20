وداعا جوجل سيرش.. 4 خطوات لاستخدام بحث ChatGPT مجانا

أعلنت شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت أنها بدأت في طرح ميزة بحث ChatGPT لمستخدمي النسخة المجانية.

ويأتي ذلك، بعد اختبار ميزة البحث تحت اسم النموذج الأولي لـ SearchGPT، أطلقتها OpenAI للمشتركين المدفوعين خلال الشهر الماضي، ومع ذلك، أتاحت الشركة الميزة لجميع المستخدمين الذين لديهم حساب OpenAI، حتى لو لم يكن لديهم اشتراك نشط.

ما هو بحث ChatGPT؟





تعمل ميزة البحث على دمج وظيفة بحث الويب في ChatGPT. فهو يجمع بين فوائد واجهة اللغة الطبيعية وأحدث النتائج الرياضية والأخبار وأسعار الأسهم والمزيد التي ترتبط عادةً بمحركات البحث.

ويمكن لهذه الميزة جلب معلومات في الوقت الفعلي من الويب مع الحفاظ على نبرة محادثة أكثر طبيعية، فهو يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة المتابعة وفهم السياق الكامن وراء كل استعلام باستخدام إمكانية الوعي بالمحادثة في ChatGPT.

وذكرت OpenAI أن ChatGPT سيبحث تلقائيا في الويب بناءً على مطالبة المستخدم، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضا اختيار بدء البحث يدويا من خلال النقر على أيقونة بحث الويب، والتي ستعرض نتائج البحث على الويب المعلومات في واجهة مرئية جديدة مع روابط للمصادر.

أضافت OpenAI أيضا عناصر مرئية جديدة لعرض المعلومات مثل الطقس والأسهم والرياضة والأخبار والخرائط.



4 خطوات لاستخدام بحث ChatGPT مجانا

الخطوة الأولى: اذهب إلى موقع ChatGPT، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بك لفتح جميع الميزات المتاحة.

الخطوة الثانية: في واجهة ChatGPT، حدد رمز الكرة الأرضية وانقر عليها للبحث في الويب، سيسمح لك هذا بإجراء عمليات بحث في الوقت الفعلي عبر الويب، وجمع المعلومات الأكثر صلة وحداثة.

خطوات استخدام بحث ChatGPT مجانا

الخطوة الثالثة: أدخل الكلمة الرئيسية لبحثك وانقر على "إرسال"، عند البحث استخدم كلمات رئيسية محددة لما تبحث عنه، كلما كانت مصطلحات البحث الخاصة بك أكثر دقة، كان بإمكان بحث ChatGPT تخصيص النتائج حسب تفضيلاتك بشكل أفضل.

الخطوة الرابعة: بمجرد إدخال كلماتك الرئيسية، سيجلب بحث ChatGPT قائمة من الخيارات، كاملة مع الأوصاف والروابط إلى المصادر ذات الصلة لتختارها.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك استخدام ChatGPT Search كمساعدك للبحث على الويب، أثناء تضييق نطاق اختياراتك، قم بتدوين خياراتك المفضلة أو احفظ الروابط ليسهل الوصول إليها لاحقا، يمكنك أيضا أن تطلب من ChatGPT Search تلخيص تفاصيل أفضل اختياراتك لإجراء مقارنة سريعة.