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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الفرق بين بيستون T77 Pro وجيتور داشينج 2025 .. مركبات جديدة 2024 سعرها 700 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري
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نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

تضم سوق السيارات المصرية للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

توافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بها الكثير من التكنولوجيات والمميزات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكى اسبريسو، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى، وهيونداي اكسنت RB، وبروتون ساجا .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات التي تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس موديل 2008، وتنتمي ياريس لفئة السيارات السيدان .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول سيارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات هافال جوليان موديل 2025، وتنتمي جوليان لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة، وجاءه هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بيستون T77 Pro وجيتور داشينج موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

شيرى اريزو 5 تويوتا ياريس بيستون T77 PRO سوزوكى اسبريسو نيسان صنى دايو لاسيتى سيارات جديدة 2024 هافال جوليان 2025 الجديدة جيتور داشينج 2025

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