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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

جامعة المنوفية تحصد مراكز متقدمة في لقاء المدن الجامعية بالإسكندرية

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية
مروة فاضل
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حصل طلاب المدن الجامعية في جامعة المنوفية على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في فعاليات لقاء المدن الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الإسكندرية تحت شعار " الشباب ورؤية مصر 2030 " بمشاركة 38 طالبا وطالبة  للمنافسة في مسابقات الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، إلي أن تنظيم تلك الفاعليات يأتي في إطار  توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب وتطوير شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، مؤكدا أن جامعة المنوفية تسعى دائما لثقل وتنمية مواهب الطلاب والطالبات ودعمهم بالمعرفة والتدريبات العملية والرياضية.

وأعلن الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس جامعة المنوفية  أن المسابقات أسفرت عن حصول طلاب جامعة المنوفية علي المركز الأول في مسابقان الدوري الثقافي والشعر فصحي طلبة والشعر العامية طالبات ومسابقة الشطرنج طالبات.

بينما حصل طلاب الجامعة علي المركز الثاني في مسابقة شعر العامية طلبة وفي لعبة كرة القدم خماسي طلبة.

شارك الطلاب تحت إشراف عصام الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية ،   وضم الوفد المشارك من هيئة الإشراف كلا من، أيمن مشايخ المشرف العام على الوفد ،وأشرف إسماعيل وياسر جابر وعادل فتوح ووليد السواح  وحازم مغربي ، وهبه ابو سالم ومني شكري وشريف عبد الصادق .

المنوفية جامعة المنوفية المدن الجامعية مسابقة

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