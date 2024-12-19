قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
أمين الفتوى: دعاء المظلوم لا يرد والأفضل يدعو للظالم بالهداية
خبر حلو للرجال.. دراسة تكتشف أطعمة تحمي من سرطان البروستاتا وتعالج المرضى
مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي
تابعين لشركة مقاولات..القصة الكاملة لمصرع وإصابة 6 عمال عقب سقوطهم ببيارة بالمنوفية
نتنياهو يتوعد الحوثيين في اليمن .. ماذا قال؟
رئيس الوزراء البريطاني: حل الدولتين السبيل لوقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية
حبس سائق مطروح مدعي العثور على 8 ملايين جنيه على ذمة التحقيقات
خلال لقائه ميقاتي.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه
الرئيس السيسي وأبو مازن: نرفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية
بدأت ليلة الجمعة.. دار الإفتاء تنصح بهذا الذكر لاستجابة الدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تقدم جامعة المنوفية في التصنيف العربي للجامعات ARU محققة المركز 21

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل
×

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية تقدم الجامعة فى التصنيف العربي للجامعات العربية (ARU) التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية، موضحا أن جامعة المنوفية جاءت فى المركز ٢١ على مستوى ١٨٠ جامعة عربية، وفى المركز ٧ على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف القاصد أن تصنيف ARU يهدف إلى تقييم أداء الجامعات في المنطقة العربية، مؤكدا أن هذا التصنيف يعد الأول من نوعه الذي يُطور داخل العالم العربي، حيث أُطلق رسميًا في فبراير 2022، وصدر التصنيف الأول في ديسمبر 2023، ويُعد التصنيف العربي للجامعات أداة مهمة للطلاب والأكاديميين وصناع القرار، حيث يوفر تقييمًا موضوعيًا لأداء الجامعات، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعليم العالي في المنطقة العربية، كما يهدف التصنيف إلى تحفيز الجامعات العربية على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالى.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن تقدم جامعة المنوفية في تصنيف ARU للجامعات العربى، يؤكد على مدى تحسين جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة، كما يعكس مجموعة من الجوانب الإيجابية التي تميز أداء الجامعة وتطورها في مجالات متعددة والتى من أهمها نجاح الجامعة فى توفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب، وجهود تطوير البرامج الأكاديمية وتحديث المناهج لتتماشى مع المعايير العالمية، وزيادة إنتاجية الأبحاث العلمية وجودتها، سواء من حيث عددها أو تأثيرها من خلال الاقتباسات، كما يُظهر اهتمام الجامعة بدعم الباحثين وتشجيعهم على الابتكار، والاهتمام بإطلاق مبادرات ابتكارية وبرامج ريادة أعمال تدعم الطلاب والمجتمع، كما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال المبادرات والمشروعات التنموية.

كما أكد القاصد أن الجامعة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجهاته لرفع تقدم الجامعات على خريطة التصنيفات العربية والعالمية، لافتا إلى أن تقدم الجامعة في التصنيف يبرز قدرتها على مواجهة التحديات الأكاديمية والبحثية من خلال خطط استراتيجية محكمة، ويعكس ذلك سعيها الدائم للتميز والبقاء في موقع الريادة ضمن الجامعات العربية.

هذا ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور حسن عليوه رئيس فريق العمل وأفراد فريق العمل ولجميع من ساهم فى تحقيق هذه الخطوة الهامة، مؤكدا أن هذا التقدم ليس مجرد رقم في التصنيفات، بل هو نتيجة عمل جماعي مستمر لتطوير جميع جوانب العملية التعليمية والبحثية، مما يجعل الجامعة مؤهلة للتنافس على المستوى الإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر أن تصميف ARU يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية، يتفرع منها معايير فرعية، وهي: التعليم والتعلم (30%): يشمل جودة التعليم وبيئة التعلم، البحث العلمي (40%): يتضمن إنتاجية البحث وجودته، الإبداع والريادة والابتكار (15%): يركز على الابتكار وريادة الأعمال، التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع (15%): يقيس مدى انخراط الجامعة في المجتمع والتعاون مع المؤسسات الأخرى.

المنوفية جامعة المنوفية تصنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 في 7 محافظات | تفاصيل

منة فضالي

هتتجوز اجنبي .. شاهد اجرأ اطلالات منة فضالي

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

الدكتور مصطفى مدبولي

3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل

نسرين طافش

بالهوت شورت.. نسرين طافش بإطلالة جريئة مع شجرة الكريسماس |شاهد

الفنانة هالة صدقي

قرار عاجل من النيابة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب

ذهب

توقعات سعر الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

جروس

7 غيابات في صفوف الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الاختبار الأول لـ جروس

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جامعة كفر الشيخ تعقد تدريبا لمنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة| صور

افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل

افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل في الأقصر

رئيس مركز أرمنت يفتح ملف وحدة حماية الطفل ويعزز دور الوحدة بالمركز

رئيس مركز أرمنت يفتح ملف وحدة حماية الطفل ويعزز دورها بالمركز

بالصور

هتقبض منه عائد شهري مرتفع.. زحام شديد أمام مكاتب البريد للفوز بأقوى حساب توفير

زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

بعد إصابة مدحت شلبي به.. أطعمة تعالج ارتجاع المريء نهائيا

أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء

كل ما تريد معرفته عن الحلقة الأخيرة من "Arabs Got Talent"

"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد