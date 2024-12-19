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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

نجم الزمالك السابق مطلوب في الفريق بعد عودة جروس.. من هو؟

جروس
جروس
أحمد أيمن
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يسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الجديد كريستيان جروس إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم بالتعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم نجم الزمالك السابق.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد توصل لاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس لتولى قيادة تدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

صفقات الزمالك الجديدة

تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو من أبرز الصفقات التي يسعى الزمالك لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استمراره مع الفريق في المواسم القادمة.

إلى جانب تجديد عقد زيزو، تعمل إدارة الزمالك أيضًا على تدعيم باقي المراكز في الفريق عبر مجموعة من الصفقات المنتظرة في فترة الانتقالات الشتوية. 

وبناءً على التوصيات الفنية من المدير الفني، تهدف الإدارة إلى ضم لاعبين في مركز الهجوم والمُتوسط الدفاعي، لتحسين أداء الفريق وزيادة قدرته على المنافسة في البطولات.

هل يعود نجم الزمالك السابق؟

قال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إن كريستيان جروس مدرب الزمالك، يرحب بعودة طارق حامد لاعب الفارس الأبيض السابق.

وأضاف عبدالجواد خلال تصريحات فضائية عبر برنامج "ملعب أون": "جروس، مرحب بعودة طارق حامد لصفوف الزمالك".

وواصل: "جروس منتظر التقرير الذي سيتم إعداده من قبل فريقه، وسيتم من خلاله الإطلاع على الحالة الفنية لطارق حامد، وسيتم دراسة الأمر، ومن ثم سيعطي إدارة الزمالك الضوء الأخضر، من أجل التحرك بشكل رسمي لضم طارق حامد".

وتابع: "جروس يرى أن حامد من اللاعبين المميزين، وكان من الدعائم الأساسية خلال ولاية المدرب الأولى مع الفارس الأبيض".

عقد طارق حامد مع ضمك

جدير بالذكر أن طارق حامد يشارك مع ضمك السعودي، وينتهي تعاقده مع الفريق الناشط في الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادى ضمك السعودى، العام الماضي، تعاقده رسميا مع الدولى المصرى طارق حامد، قادما من صفوف فريق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم قبل الماضي، وحصد اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم قبل الماضي، وكأس السوبر.

ماذا قدم طارق حامد مع الزمالك؟

لعب طارق حامد بقميص نادي الزمالك منذ الانضمام إليه في عام 2014، في مختلف البطولات 284 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، بجانب صناعة 8 أهداف أخرين، خلال مسيرته بالقميص الأبيض.

وتوج حامد مع الزمالك بعشرة بطولات، 5 ألقاب في كأس مصر ولقبين في الدوري، ولقب في السوبر المحلي ومثله في السوبر الإفريقي ومثله في الكونفيدرالية الإفريقية.

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