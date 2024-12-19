قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم محمود عبد العزيز: كواليس "الهنا اللي أنا فيه" كانت مليانة ضحك وهزار
حواس: الآثار ربحت 20 مليون جنيه من زيارة يوتيوبر أمريكي بخلاف الدعايا
القصة الكاملة لسائق مطروح.. ادعى العثور على 8 ملايين جنيه وكرمته الأوقاف
42 حزبا سياسيا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور
أيمن بهجت قمر: محمد رمضان ليس رقم واحد في السينما
بعد يومين.. صرف مرتبات شهر ديسمبر
الزمالك يقع في فخ التعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا
باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
أكسيوس: أكبر دبلوماسية في الخارجية الأمريكية تزور سوريا الأيام المقبلة
أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة
تحذير من الأرصاد: صقيع وأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

ضحايا بيارة المنوفية
ضحايا بيارة المنوفية
مروة فاضل
×

ينتظر أهالي ضحايا حادث بيارة صرف صحي قرية الماي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين أبناءهم الأربعة أمام مستشفي شبين الكوم.

ويستعد الأهالي لاستلام الجثامين لتشييعها الي مثواهم الأخير في مقابر أسرهم بقري محافظة الغربية.

وتسود حالة من الحزن بين الجميع حيث أن الضحايا شباب في مقتبل العمر يسعون الي كسب المال الحلال من خلال العمل لدي شركة مقاولات في الغربية كعمال.

يذكر أن الشباب الأربعة قد لقوا مصرعهم خنقا داخل بيارة صرف صحي قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم وذلك عقب نزول أحدهم لصيانة أحد المحابس فأصيب باختناق وحاول واحدا تلو الآخر مساعدته الا انهم اختنقوا يسبب رائحة غاز معينة داخل البيارة مما ادي الي وفاة 4 شباب وإصابة اثنين آخرين بحالة اختناق وتم نقلهم إلي مستشفي شبين الكوم وذلك لاسعافهم.

وترقد جثامين الضحايا داخل مشرحة شبين الكوم انتظارا لعرضها علي الطب الشرعي وتسليمهم لذويهم، بينما يبقي الاثنين المصابين تحت أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفي.

والمتوفين هم ٤ عمال يعملون بشركة مقاولات وهم “ محمد رأفت ٢٧ سنة ومقيم طنطا ومحمد كارم ٢٤ سنة وجمال مصطفي ٣٠ سنة ومحمد رجب ٣٠ سنة، بينما جاءت اسماء المصابين وهم ” محمد سامي ٤٢ سنة واسلام ٣٢ سنة".

المنوفية محافظة المنوفية بيارة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

الفنانة هالة صدقي

قرار عاجل من النيابة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب

الدكتور مصطفى مدبولي

3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل

تأثير الأوميجا 3 على القلب والأوعية الدموية

ماذا يحدث للقلب والأوعية الدموية عند تناول الأوميجا 3؟.. لن تتوقعها

ذهب

توقعات سعر الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي.. ترشيح لاعب شهير معتزل مديرا للكرة

الطقس في مصر

أمطار تضرب هذه المناطق ليلا .. تستمر على بعض المحافظات غدا| تفاصيل الطقس

وفاة محمد مهدي عويس مالك قنوات بانوراما دراما

وفاة مالك قنوات بانوراما دراما مهدي عويس

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة

وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: بناء الأجيال مسؤولية كبيرة وأمانة في عنق الجميع

الصلاة على سيدنا محمد

داعية إسلامي: الصلاة على النبي سر الفلاح والنجاة من الهموم

دار الافتاء

أمين الفتوى: تجزئة الكلام وتزوير الحقائق عبر السوشيال شهادة زور

بالصور

فوائد مذهلة.. تأثير تناول الثوم اليابس على الجهاز الهضمي؟

فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي
فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي
فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي

لو بتاكل برا.. وصفات تعالج من التلبك المعوى والتسمم الغذائي

التلبك المعوى
التلبك المعوى
التلبك المعوى

هتقبض منه عائد شهري مرتفع.. زحام شديد أمام مكاتب البريد للفوز بأقوى حساب توفير

زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد