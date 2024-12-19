ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

ينتظر أهالي ضحايا حادث بيارة صرف صحي قرية الماي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين أبناءهم الأربعة أمام مستشفي شبين الكوم.

ويستعد الأهالي لاستلام الجثامين لتشييعها الي مثواهم الأخير في مقابر أسرهم بقري محافظة الغربية.

وتسود حالة من الحزن بين الجميع حيث أن الضحايا شباب في مقتبل العمر يسعون الي كسب المال الحلال من خلال العمل لدي شركة مقاولات في الغربية كعمال.

يذكر أن الشباب الأربعة قد لقوا مصرعهم خنقا داخل بيارة صرف صحي قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم وذلك عقب نزول أحدهم لصيانة أحد المحابس فأصيب باختناق وحاول واحدا تلو الآخر مساعدته الا انهم اختنقوا يسبب رائحة غاز معينة داخل البيارة مما ادي الي وفاة 4 شباب وإصابة اثنين آخرين بحالة اختناق وتم نقلهم إلي مستشفي شبين الكوم وذلك لاسعافهم.

وترقد جثامين الضحايا داخل مشرحة شبين الكوم انتظارا لعرضها علي الطب الشرعي وتسليمهم لذويهم، بينما يبقي الاثنين المصابين تحت أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفي.

والمتوفين هم ٤ عمال يعملون بشركة مقاولات وهم “ محمد رأفت ٢٧ سنة ومقيم طنطا ومحمد كارم ٢٤ سنة وجمال مصطفي ٣٠ سنة ومحمد رجب ٣٠ سنة، بينما جاءت اسماء المصابين وهم ” محمد سامي ٤٢ سنة واسلام ٣٢ سنة".