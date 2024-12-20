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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نشرة الفن|فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية .. ماسة محمد رحيم : أغنية تكريم اسم والدي بالأوبرا فرقت كتير ببصمة تامر حسني

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
تقى الجيزاوي
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية


 

رشح وضيق تنفس.. فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، تعرضها إلى وعكة صحية، ووجهت اعتذار  لـ الإعلامية سهير جودة، عن عدم قدرتها لحضور تكريمها فى مهرجان الأفضل عن دورها فى مسلسل “العتاولة” الذي من المقرر أن يقام غدا.

أفلام موسم رأس السنة 2025.. تنوع بين الرومانسية والكوميديا والإثارة
يشهد موسم رأس السنة 2025 انطلاقة قوية في السينما المصرية، حيث تتنوع الأفلام بين الرومانسية والكوميديا والإثارة، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في الأفكار والمحتوى الذي يلبي أذواقًا مختلفة للجمهور.

حطت فنانة شهيرة في موقف وحش | الدنيا مقلوبة على ناهد السباعي لسبب صادم
تعرضت الفنانة ناهد السباعي لحملة هجوم كبيرة خلال الأيام الماضية بعد تداول فيديو لها ترفض فيه مصافحة زميلتها الفنانة حورية فرغلي ما أثار غضب الكثير من رواد التواصل الإجتماعي.


ماسة محمد رحيم : أغنية تكريم اسم والدي بالأوبرا فرقت كتير ببصمة تامر حسني
تحدثت ماسة محمد رحيم، ابنة الموسيقار الراحل، عن علاقتها وعلاقة والدها بالفنان تامر حسني، منذ الطفولة. 


 


 

ناهد السباعي فريدة سيف النصر محمد رحيم أفلام موسم رأس السنة 2025

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