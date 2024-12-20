العرض أول يناير..محمد سعد بلوك جديد فى بوستر فيلم الدشاش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش البوسترات الدعائية الفردية لأبطال الفيلم استعداد لعرضه يوم ١ من شهر يناير القادم.



وظهر محمد سعد بطل العمل بلوك جديد، حيث ظهر أصلع الرأس تاركا للحيته، فى محاولة منه للظهور أمام الجمهور بشكل مختلف.

فيلم الدشاش فيلم الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

والفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافس، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

أعمال محمد سعد

شارك الفنان محمد سعد في مسلسل إكس لانس، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.