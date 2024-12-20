مهاجم الأهلى السابق ينتقد أداء لاعبي الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا

علق أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، على أداء لاعبي الزمالك عقب لقاء سيراميكا كليوباترا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال بلال خلال تصريحات تلفزيونية: “ناصر منسي هو بديل جيد، ولكن لا يعتمد عليه طوال 90 دقيقة، الزمالك كان بطيء خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب اعتماد كريستيان جروس المدير الفني للأبيض على نبيل عماد دونجا في وسط الملعب”.

وتابع: “يجب على سيف الجزيري التركيز في الملعب وليس الأمور المادية ومستحقاته، معظم اللاعبين في نادي الزمالك، لا تصلح للعب في الفريق”.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط