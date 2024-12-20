محليا ودوليا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

يشهد عالم كرة القدم اليوم الجمعة موعدًا حافلاً بالمباريات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والمصرية.
إليك أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:
الدوري الألماني
- بايرن ميونخ × لايبزيج: تقام قمة الدوري الألماني بين عملاق البافاري ولايبزيج في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5.
الدوري الإيطالي
- هيلاس فيرونا × ميلان: يلتقي هيلاس فيرونا مع ميلان في مباراة هامة ضمن منافسات الدوري الإيطالي. تُقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً وتُبث عبر قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري الإسباني
- جيرونا × بلد الوليد: يستضيف جيرونا نظيره بلد الوليد في مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني. تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 3.
الدوري المصري
- الجونة × إنبي: يلتقي الجونة مع إنبي في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري. تُقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً.
- مودرن سبورت × البنك الأهلي: يستضيف مودرن سبورت نظيره البنك الأهلي في مباراة أخرى بالدوري المصري. تُقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً.
- فاركو × زد إف سي: يواجه فاركو فريق زد إف سي في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري. تُقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءًا.