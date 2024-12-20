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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا في أبو ظبي أبريل القادم

بوستر حفل عمرو دياب
بوستر حفل عمرو دياب
فيصل عبد الغني
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يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 5 أبريل القادم بأبو ظبي.

ومن المفترض أن يشارك عمرو دياب فى إحياء الحفل، الدي جي الأجنبي Adam port، ليقدم الثنائى حفلا استثنائيا وسط جمهورهم هناك.

آخر حفلات عمرو دياب 

كان آخر حفلات عمرو دياب ، حفل أحياه فى السعودية على هامش بطولة الجولف والتى أقيمت يوم ٧ من شهر ديسمبر الحالى.

وقدم فيه عمرو دياب مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

 

قضية عمرو دياب 

قال أشرف عبد العزيز محامي الفنان عمرو دياب، إنه تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح التجمع بتغريم موكله 200 جنيه في قضية اتهامه بصفع شاب، بينما قررت المحكمة تحديد أولى جلسات الاستئناف لنظر القضية لجلسة 12 فبراير.

قضت محكمة جنح التجمع، بتغريم الفنان عمرو دياب،200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة مع براءة الأخير.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفله بالقاهرة.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفل بأحد الفنادق بالقاهرة.

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