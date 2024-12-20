أول صور لـ أحمد عزمي من مسلسل ظلم المصطبة

يصور حاليا الفنان أحمد عزمي دوره فى مسلسل ظلم المصطبة والذي يخوض به موسم رمضان القادم.



وكشف أحمد عزمي عن تفاصيل الشخصية التى يجسدها فى المسلسل حيث نشر صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: ظلم المصطبه الشيخ علاء اللهم ارزقنا القبول الشركه المتحده رمضان ٢٠٢٥ للمخرج هاني خليفه.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة، وبطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور. وكشف الفنان أحمد عزمى عن سر غضب والدته منه بسبب فيلم قدمه مع الفنان باسم سمرة وذلك عبر بودكاست “أمل غرايبة”.

وقال أحمد عزمى : فى أحد الأفلام التى قدمتها والدتى كانت لا تحبه ورفضته نهائيا.

وأضاف أحمد عزمى : قالت لى أنت قدمت عددا من الأعمال المميزة مع يحيى الفخرانى وخالد صالح .

أحمد عزمى يتحدث عن حياته الشخصية

وقد حل الفنان أحمد عزمى ضيفا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامى عمرو الليثى عبر شاشة الحياة وكشف خلالها الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفنية.

وقال أحمد عزمى :"زوجتي قطعت كل وسائل التواصل بيننا بعد الحبس، والنهاردة بقول هي عملت الصح وحمت ابني منى، وأنا فكرت في الانتحار وأقدمت عليه، وحاولت أقطع شرايين إيدى وده حرام، وكنت يائس جدا وقت الطلاق، حتى الدكتور قال لى إنت مفترى قاطع إيديك الاثنين".

يذكر أن آثار الفنان أحمد عزمى حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى برنامج تلفزيوني وهو يشرب الشيشه وهو المقطع الذي نشره الإعلامى نزار الفارس.

وعلق نزار الفارس على مقطع الفيديو : أول من شرب النرجيله في لقاء تلفزيوني عربي الفنان المصري أحمد عزمي.

احمد عزمى

قال الفنان أحمد عزمي إن مقولة "أنا بضر نفسي مش بضر حد" مقوله كاذبة، لأن من يضر نفسه يضر كل من حوله، سواء أهله أو عمله وكل من يثقون به، مضيفا: "ضررك بنفسك ستكتشفه بعدما يتركك من حولك".

حلقة أحمد عزمي

وأضاف الفنان أحمد عزمي، في لقاء تلفزيوني على قناة “النهار” في برنامج “سابع سما”، أن والدته كانت تمثل له نور الحياة، وفي أصعب أوقات عمله كانت بينهما اتصالات؛ وكانت أمه محبة للخير وزرعت هذا الخير فيه هو وأشقاؤه.