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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا

مران الزمالك
مران الزمالك
محمد بدران
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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المدير الفني الجلسة بالحديث مع اللاعبين بشأن الأمور الفنية التي شهدتها مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز في المباريات المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة، وأكد على ثقته التامة في جميع اللاعبين على تنفيذ المطلوب واستعادة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

واختتم جروس حديثه مع اللاعبين قائلاً: "علينا جميعاً أن نستمر في العمل بقوة من أجل الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

لاعبي الزمالك مران الزمالك جروس

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