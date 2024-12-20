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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تدريبات بدنية واستشفائية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع

الزمالك
الزمالك
محمد بدران
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تدريبات بدنية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس الخميس، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني باصطحاب الأدوات الرياضية المخصصة للتأهيل والاستشفاء داخل أرضية الملعب، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس بصورة أساسية بأداء التدريبات الخاصة تحت إشراف شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

وحرص  شيخ بوزيان على منح اللاعبين التعليمات، وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني بمتابعة الفقرة.

واكتفت المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس،  بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية دون استكمال باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج الموضوع منعاً للتعرض للإجهاد.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

لاعبي الزمالك جروس تدريبات الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا

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