أنشطة تدريبية وتعليمية لذوى الهمم بالمدينة الصديقه للنساء بعزبة البرج

استقبلت المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج بمحافظة دمياط عدد من الانشطة التدريبية والتعليمية لذوى الهمم وذلك فى إطار المبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".

تم تنفيذ ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية ، وفن الكولينج بالاوراق وذلك بهدف تنمية المهارات الحركية الدقيقة وتنمية الإبداع وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع العمل الجماعى والتفاعل الاجتماعى لدى ذوى الهمم ، وتأتى تلك الجهود انعكاساً للاهتمام البالغ بذوى الهمم وتنمية مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.