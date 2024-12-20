تحذير عاجل بسبب الأمطار.. وأهمية استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أمطار غزيرة وصقيع.. تحذير عاجل للمواطنين من حالة الجو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضات ملحوظة في فترة الليل، وأن الانخفاضات تكون بـ 5 درجات، وأن هناك تكوّن للصقيع ببعض المناطق، وتتكوّن على المزروعات.

وأضافت غانم، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد اليوم تشهد أمطارا.

أهمية استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي| فيديو





كشف كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن أهمية استضافة القاهرة لقمة مجموعة الثماني الإسلامية أو منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والمعروفة أيضًا باسم "الدول الثماني النامية".

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أشار كريم إسماعيل إلى أن القمة تضم ثماني دول هي: مصر، تركيا، إيران، نيجيريا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، وماليزيا.

وأضاف كريم إسماعيل أن هناك انبهارا كبيرًا من قِبل رؤساء وحكومات الدول المشاركة في القمة بالعاصمة الإدارية وما يتم في مصر، موضحًا أن القمة تركز على تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل فكرة إعادة تدوير المخلفات |فيديو

قالت أسماء فاروق، مؤسسة مشروع لإعادة التدوير، إن فكرة مشروع إعادة تدوير المخلفات من الخشب والزجاج لتتحول إلى ديكورات وإكسسوارات للمنزل جاءت لزوجها وشريكها مصطفى عبد الماجد.

وأضاف "عبد الماجد" خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن الفكرة جاءت منذ وجودهم بمرسي علم لتحويل مخلفات الزجاج إلي قطع ديكور والتي منها النجف.

قالت أسماء فاروق، مؤسسة مشروع لإعادة التدوير، إن فكرة مشروع إعادة تدوير المخلفات من الخشب والزجاج لتتحول إلى ديكورات وإكسسوارات للمنزل جاءت لزوجها وشريكها مصطفى عبد الماجد.

وأضاف "عبد الماجد" خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن الفكرة جاءت منذ وجودهم بمرسي علم لتحويل مخلفات الزجاج إلي قطع ديكور والتي منها النجف.

محمد فايز فرحات: عدم الاستقرار بالمنطقة يرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن عدم الاستقرار في المنطقة لا يرتبط بمرحلة معينة ولكنه مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فمنذ بدء الاحتلال وتمر المنطقة بموجات من الأزمات، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك موجات من التصعيد الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية.

وأضاف فرحات، خلال حواره على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية قامت بالتدخل في بعض الأوقات بشكل استباقي، وكان لدى الدولة المصرية قراءة مبكرة بأن هناك موجة جديدة من التصعيد، وكانت الدولة تتدخل لإنهاء هذه الموجة قبل أن تبدأ، ولكن وصلت المنطقة إلى مستوى أكثر خطورة من السياسات الإسرائيلية.

الدكتور محمد طنطاوي: الحب بين الرجل والمرأة يجب أن يبنى على التفاهم لا التنافس

قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحب بين الرجل والمرأة لا ينبغي أن يقوم على الندية أو التنافس، بل يجب أن يتسم بتفاهم متبادل وتعاون؛ حيث يتسع عقل الرجل لما تريده المرأة والعكس، وهذا يسهم في بناء علاقة متوازنة وناجحة بين الطرفين.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى، أن الندية تعني غياب الانسجام والتفاهم بين الزوجين، مما يؤدي إلى مشكلات تؤثر سلبًا على العلاقة، وقد تنعكس هذه المشكلات على تربية الأطفال، مما يجعلهم ينشأون بشكل غير سوي.

كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم؟.. فيديو

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية.

وخلال لقائه مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أكد أحمد المشد، أن مرحلة الطفولة تعد من أبرز المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، حيث إنها مرحلة التأسيس التي يتم خلالها تشكيل وعي وأخلاق الأطفال.

وأضاف أحمد المشد، أن البيئة المحيطة بالطفل، التي تضم الأم والأب، يجب أن تدرك أهمية هذه المرحلة، وتعمل على تعليم الأطفال القيم الأخلاقية وتنشئتهم بشكل سليم.

ماذا قدم جروس في أول مباراة له مع الزمالك؟.. فيديو

علق الناقد الرياضي محمد عصام على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء أمس الخميس .

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أشار محمد عصام إلى أن لاعبي سيراميكا كيلوباترا قدموا أداءً مميزًا للغاية أمام الزمالك، وأن المدير الفني للفريق، أيمن الرمادي، أدار المباراة بشكل جيد، وكان بإمكانه خطف الفوز.

أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى 5 درجات مئوية أو أقل من ذلك.

وأكدت أن الأجواء خلال الليل ستظل شديدة البرودة، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، خصوصًا في الأماكن الصحراوية.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تكوّن الصقيع يعود إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حيث تنخفض الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية، ما يؤدي إلى هدوء في سرعة الرياح، وهو ما يساعد على تكون الصقيع في مناطق مثل وسط سيناء وشمال الصعيد، وأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية لهذه المناطق.

رغم مشكلات الإنفاق.. أوروبا تستبق ولاية ترامب بتكثيف جهود دعم أوكرانيا عسكريا

رغم ما تعانيه أوروبا من أزمات قد تدفع اقتصادها نحو تقلبات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنها لاتزال تتمسك بالدعم العسكري لكييف لا سيما عقب مخاوفها الأخيرة من تخلي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عنها.