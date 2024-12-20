الأهلي يسحق «بالم هيلز» 11- 0 في دوري كرة القدم النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم “سيدات” بالأهلي، فوزًا عريضًا على مضيفه فريق بالم هيلز بنتيجة 11-0، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات ‏الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.‏

ونجح الفريق في الوصول إلى النقطة 33 بجدول ترتيب المسابقة، جمعها من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون مرورًا بالفوز على الاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز والبنك، وتعرض لهزيمة واحدة أمام مسار في الجولة الأخيرة، مسجلًا 57 هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف ونور إدريس ولولو نصر وحبيبة عمر ومنة طارق وميا داردن وشارتي روبن.

وجلست على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد وأشرقت عادل ومريم عفيفي وأمل ناصر ونادين محمد وحبيبة عصام ونادين غازي.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع شارتي روبن، والتي نجحت في تسجيل 4 أهداف، وهدف لكل من ميا داردن وحبيبة عمر ومنة طارق ولولو نصر وأشرقت عادل وألكسندرا جورجيڤيتش وحبيبة عصام.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًّا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريين، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.