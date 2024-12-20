محافظ كفر الشيخ: تنفيذ أكبر خطة رصف بمدينة بيلا بـ 18 مليون جنيه

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن تنفيذ أكبر خطط الرصف بمدينة بيلا، لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع بالمدينة، بإجمالي 33 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي «2024 - 2025»، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن خطة الرصف تشمل عدد من مناطق مدينة بيلا والمقرر بدء أعمال الرصف غداً السبت وتتضمن المناطق التالية :«ميدان التحرير - منطقة البريد - منطقة عباد الرحمن - منطقة خلف قصر الثقافة - مدرسة بيلا الجديدة وصولا لشارع بورسعيد - شارع الجمهورية وصولا لاستاد بيلا الرياضي - شوارع تربط شارع الجيش بشارع المستشفى - شارع يربط طريق حازق بشارع الجيش - شارع السوق الجديد»، بالإضافة إلي إدراج عدد من الشوارع الأخري وهي :« شارع بورسعيد - شارع عبدالمنعم رياض - شارع السنترال - شارع الثورة - شارع بنزايون القديم»، ومن المقرر بدء أعمال الرصف في تلك الشوارع خلال يوليو المقبل.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أنّ المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة النقل والانتقال، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أنه يتابع الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة أولاً بأول، وذلك للوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة في الخطط الاستثمارية.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل بالتوازى بكافة الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لإنهاء الأعمال المقررة مع التأكيد على الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولاً بأول، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.