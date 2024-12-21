أخبار التوك شو| مصطفى بكرى: حاكم سوريا الآن مخطط مذبحة الواحات..ارتفاع ضحايا نوة الفيضة الصغرى في يوم واحد لـ 32 شخصاً

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرز ها فى التقرير التالى:

شركة العاصمة الإدارية: 11 مليار جنيه إجمالى ضرائب هذا العام تم سدادها للدولة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الموازنة العامة الخاصة بالشركة منشورة على موقع وزارة المالية.



بكرى عن أطفال غزة: من لايموت بالقصف يموت جوعا

علق الإعلامي مصطفى بكري على معاناة أطفال غزة المستمرة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر من العام الماضي، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال كانوا في يوم من الأيام يجلسون مطمئنين في أحضان أسرهم داخل منازلهم، آمنين من برد الشتاء.



خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بفضل الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.



مصطفى بكرى: محمد الجولانى حاكم سوريا الآن هو المخطط لمذبحة الواحات

قال الاعلامي مصطفى بكري أن المصريين توقفوا كثيرا أمام صورة الإرهابى محمد محمود فتحي مع الإرهابى أحمد الشرع قائد جبهه تحرير الشام الشهير ب “محمد الجولانى”.



ارتفاع ضحايا نوة الفيضة الصغرى في يوم واحد لـ 32 شخصاً

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن انهيار شرفة عقار وإصابة 6 أشخاص في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، في محافظة الإسكندرية، في نوة الفيضة الصغرى.



مصطفى بكري : مصر بقوتها الصلبة والناعمة رقم لا يستطيع أحد تجاوزه

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر بقوتها الصلبة وقوتها الناعمة رقم لا يستطيع أحد تجاوزه ولابد على المصريين أن يتمتعوا بكامل الثقة.



حسام موافى: تنميل الأطراف من المضاعفات الشائعة لمرض السكري

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التهاب الأعصاب لدى مرضى السكري لا يمكن علاجه بشكل نهائي ولا يمكن التخلص منه نهائيا.





حالة الطقس في مصر.. تحسن نسبي وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا، مساء اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت، في تقرير حديث، عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، وانحسار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.





أيمن بهجت قمر : محمد هنيدي سبب خسارتي للوزن.. خسيت 60 كيلو بدون رجيم

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفنان محمد هنيدي كان سبب في خسارته الوزن وهو من جعله يبدأ بممارسة الرياضة، قائلًا: "هنيدي قالي أنت بتموت نفسك بسبب وزنك.. جه خدني اتمشى قبل الفطار في رمضان.. هنيدي جه اليوم ده ومجاش تاني بس حطني على الطريق الصحيح لخسارة الوزن".



سميرة عبدالعزيز: قرار تعيني في الشيوخ مفاجأة وشرف لي أن يعرفني الرئيس

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن أكثر ما جذبها إلى زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن هو ثقافته ومشاعره وحبه لمصر، فقد كان يعشق مصر بشكل كبير جدًا.

