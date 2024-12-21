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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

كنت هنتحر.. محمد صلاح آدم يشكو قلة العمل وأشرف زكى ينقذه

محمد صلاح آدم
محمد صلاح آدم
أحمد إبراهيم
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نشر الفنان محمد صلاح آدم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشكو من قلة العمل وكيف فكر فى الانتحار بسبب هذا الأمر. 

وقال محمد صلاح آدم : "طيب بالنسبة للناس الكتير اللي بتقابلني وتقولي انت فين يافنان انت موهوب قوي وصادق وبنحبك ليه مش بنشوفك في التليفزيون بالسنين وبيجيبوا اللوم عليا اني مش بسعى ومش بكلم المخرجين والمنتجين عوجان مني .. والله العظيم انا بسعى وبكلم المخرجين والمنتجين ومساعدي الإخراج والمنتجين الفنيين واكاسينج دايريكور ولغاية من يومين بروح اعمل اوديشين اللي هو تيست كاميرا و 90 % منهم مش بيردوا اصلا على الموبايل ولا حتى واتساب. 

وأضاف محمد صلاح آدم : طيب اقولكوا حاجة اقسم بالله انا كنت حانتحر في وقت كان صعب جدا عليا نفسيا لولا وقوف بعض الاصدقاء جنبي ورجعوني للحياة تاني واولهم الدكتور أشرف زكي .. انا ثقتي في ربنا كبيرة ومتأكد انه الميعاد المناسب اللي هو حايختاره .. وكل مخرج ومنتج ومؤلف وحتى منتج فني سعيتله وكلمته علشان اشتغل معاه ومردش عليا اقسم بالله هو اللي خسران.

محمد صلاح آدم 

محمد صلاح آدم يتعرض الى حادث سير  

وتعرض الفنان محمد صلاح آدم لحادث سير مروع في الساعات القليلة الماضية، كاد أن يودي بحياته بعدما اصطدم بسور حائط مسلح في منتصف الطريق أثناء سيره على طريق المحور.

أوضح الفنان محمد صلاح آدم تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أقسم بالله كان بيني وبين الموت لحظة.. كنت سهران مع صحابي وراجع على المحور وفجأة من غير مقدمات الدريكسيون بتاع العربية راح شمال.. لاقيت نفسي بخبط في السور المسلح اللي في نص.

وتابع: «العربية كانت هتتقلب لولا ستر ربنا إني ماسك الدريكسيون كويس.. نزلت لاقيت الجنط مكسور والكاوتش متفرتك.. أنا مش بصدق قوي في العين، لكن العين حق، ربنا يسترها علينا وعليكم.. الموت ممكن ييجي في لحظة».

وكان آخر أعمال الفنان محمد صلاح آدم مشاركته في فيلم الإسكندراني بالموسم السينمائي الماضي معالفنان أحمد العوضي، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم زينة، حسين فهمي، عصام السقا وبيومي فؤاد، من إخراج خالد يوسف، عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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