تخزين البسلة بالجزر لشهر رمضان

ترغب الكثير من النساء في تخزين عدد كبير من الأطعمة قبل قدوم شهر رمضان الكريم؛ لتسهيل مهمة الطهي في أثناء الصيام، وتخفيف التعب عبر تقليل الوقوف في المطبخ لوقت طويل.

ونعرض لكم طريقة تخزين البسلة بالجزر في الفريزر لشهر رمضان الكريم، من خلال خطوات الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج “عيش وملح” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير بسلة بالجزر

بسلة

جزر مكعبات صغيرة

ماء مغلي

ماء مثلج

شرائح ليمون

طريقة تخزين البسلة بالجزر في الفريزر



اخرجي البسلة والجزر على الماء المغلي 5 دقايق.

صفى الخضار من الماء المغلي وضعي الماء المثلج وعليه واتركيه حتى يبرد تماما.

احفظي كيس الجزر بالبسلة في الفريزر لحين الاستخدام.

ينصح بتخزين صلصة طماطم في الفريزر لتسهيل مهمة طهى البسلة بالجزر.

كما يمكن الاحتفاظ بأكياس شوربة لحمة مجمدة، وحينها لن يستغرق تحضير البسلة بالجزر دقائق معدودة.