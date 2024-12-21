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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

تحرك برلماني عاجل لسرعة الانتهاء من إزدواج طريق ديروط أسيوط

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان
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أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو امانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن تقديمها طلب احاطة للمستشار حنفي جبالي لتوجيهه الي رئيس الحكومة ووزير النقل والمواصلات بشأن سرعة الانتهاء من ازدواج طريق ديروط أسيوط و زيادة مواقع الردار للتحكم في سرعة السائقين.


وقالت "نجلاء العسيلي" في بيان لها، إن طريق ديروط أسيوط يشهد وقوع حوادث مروعة بشكل يومي والذي يترتب عليها وفاة العديد من المواطنين بمعدل ٣ : ٤ حالات وفاة يوميا وحدوث آلاف الإصابات لآخرين، لاسيما وأنه تمت معاينة الطريق من قبل المسئولين بالمحافظة وهيئة الطرق والكباري وتم إدراجه بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ليتم تنفيذه على خمسة مراحل بداية من موقع الشرطة العسكرية بمدخل مدينة أسيوط وحتى مركز ديروط، ولكن وتيرة تنفيذ المشروع بطيئة للغاية.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن التباطئ في تنفيذ ازدواج طريق ديروط أسيوط يمثل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، حيث يتعرضون يوميًّا للحوادث التي ينتج عنها عدد كبير من الوفيات والإصابات.


وأضافت عضو مجلس النواب، أن طريق ديروط أسيوط أو مايعرف بطريق الموت هو الطريق الوحيد الذي يربط محافظة الوادي الجديد بباقي المحافظات عن طريق أسيوط، لافتة الي أن طريق الموت تسبب في حصد مئات بل آلاف الأرواح بسبب تكرار حوادث الطرق، وآخرها حادثة اصطدام شاحنة بأتوبيس.

مجلس النواب النائبة نجلاء العسيلي حزب الشعب الجمهوري

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