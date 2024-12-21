جامعة عين شمس تبرز مواهبها في برنامج عباقرة الجامعات

أعلنت جامعة عين شمس، عن اختيار الطالب حسام كارم محمود سليمان، من الفرقة الرابعة بكلية الهندسة، كأفضل لاعب من الجامعة للمشاركة في الموسم السابع من برنامج "عباقرة الجامعات".

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

عقدت التصفية النهائية لاختيار أفضل لاعب مشارك اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 9 صباحاً.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس لتعزيز الأنشطة الجامعية ودعم المواهب الشابة، حيث يُعتبر برنامج "عباقرة الجامعات" الذي يقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف منصة مميزة لإظهار قدرات الطلاب وإبداعاتهم.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس ، عن فخره بمشاركة الجامعة في هذا البرنامج، واكد إن هذا الاختيار يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في دعم وتطوير مهارات الطلاب، ويعكس التميز الأكاديمي والتفوق الذي تتمتع به كلية الهندسة متمنيا للطالب المشارك كل التوفيق في التصفية النهائية.