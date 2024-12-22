نبيلة عبيد وأشرف زكي يحصدان جائزتي آمال العمدة ومفيد فوزي 2024

حصلت النجمة نبيلة عبيد على جائزة آمال العمدة و مفيد فوزي عن مجمل أعملها الفنية في حفل توزيع جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة لعام 2024 التي أقيمت اليوم بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، كما حصل على جائزة مفيد فوزي لعام 2024 الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، كشفت تفاصيل مسلسلها الجديد الذى تشارك في بطولته مع نجوم من مصر والسعودية، وهو أول عمل سعودي لها في مشوارها الفني.



نشرت نبيلة عبيد، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من المؤتمر الصحفي لمسلسلها الجديد، وكتبت في التعليق: «البداية كانت من الرياض، حيث أقيم أمس المؤتمر الصحفي الإعلامي للإعلان عن مسلسل جذوة، الذي سأؤدي بطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك في تقديمه، وسعيدة لكونه من إنتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح».